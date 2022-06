Dorpsfeest in Noord Deurningen ook goed voor de integratie

De afgelopen twee jaar was er wel een klein feestje in verband met corona, maar dit jaar kan de organisatie weer uitpakken. Daarbij wordt op de vrijdag vanaf 18.00 uur weer begonnen met de grote dorpsbarbecue die al enkele jaren een groot succes is. Ook nu zijn er alweer meer dan 200 inschrijvingen. „De feesten zijn heel belangrijk voor de saamhorigheid in het dorp”, zegt Randy Oude Engberink, voorzitter van het Dorpsfeest Noord Deurningen. „Voor de nieuwkomers in het dorp en dat zijn er de laatste jaren behoorlijk veel, is dit een mooie manier om kennis te maken met de mensen in het dorp, en andersom.”