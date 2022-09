Dreigende situatie bij provincie Overijssel: intimidatie door boze omwonenden natuurgebied Lattrop

Met ‘Show me the Music’ presen­teert St. Henricus uit Rossum een muzikaal spektakel­stuk in Stoer-tent

ROSSUM - Het 100-jarig bestaan van de muziekvereniging St. Henricus had in 2020 moeten leiden tot de tweede editie van ‘Show me the Music’. Ook hier was het coronavirus spelbreker. Maar op vrijdag 21 oktober is het alsnog zo ver en wordt in de feesttent van St-oer een avondvullend programma neergezet.

19 september