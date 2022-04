Drie generaties tegelzetters in Weerselo: Daan in de voetsporen van vader en opa

Aan de keukentafel in Weerselo zitten Frans, René en Daan naast elkaar. Het gezegde ‘het is er met de paplepel ingegoten’ komt al snel ter sprake. „Dat is op onze familie wel van toepassing”, vertelt Frans. „Ik ben er in het verleden mee begonnen. In mijn eerste jaren op school begon ik met metselen. Ik had echter hoogtevrees, dus zei al snel: metselaar wil ik niet worden. Dat is me veel te hoog. Ik kwam bij een tegelzetbedrijf terecht en zo is het allemaal begonnen.”