Dronken vader krijgt taakstraf voor ontucht tijdens slaapfeestje met jonge meisjes in Denekamp

Dirigent Jeroen Weierink en het Ukraine Liberation Orchestra brengen in de Oldenzaal­se Hofkerk ‘hoop naar de toekomst’

OLDENZAAL - Was Rusland dit voorjaar Oekraïne niet binnengevallen, dan was de kans groot dat dirigent Jeroen Weierink (63) nu actief was geweest in beide landen. In plaats daarvan komt hij 26 november met het Ukraine Liberation Orchestra naar de Hofkerk in Oldenzaal. „Met een heel mooi en blijmoedig repertoire.”

20 november