Edwin Evers en Jaap Reesema, allebei mét band, naar Vrienden van Rossum Live

Het succes van de piratenmuziek is ongekend, Rossum loopt wat dat betreft voorop in de polonaise. Letterlijk en figuurlijk. „De eerste 8 minuten hadden we al drieduizend kaarten verkocht”, vertelt mede-organisator Hutten in zijn gelijknamige zalencentrum in Rossum. „Liefst zevenhonderd mensen stonden al drie kwartier in de wachtrij, voordat de voorverkoop begon.” Zo’n 8000 gelukkigen kunnen zeggen dat ze erbij zijn, op zondag 23 oktober. Vorig jaar was Heino de grote artiest, binnenkort worden de namen van de komende editie bekend gemaakt.