Een kamer voor een vluchteling: Duitse kloosters staan open voor opvang Oekraïners

Daarmee zouden ze het voorbeeld volgen van het klooster van de Franciscanessen in Denekamp, dat 60 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak biedt. Onzeker is of mensen uit het oorlogsgebied daadwerkelijk in de Duitse kloosters worden ondergebracht. ,,We staan ​​in nauw contact met Stadt Nordhorn”, meldt Heidrun Oltmanns, gereformeerd leidsvrouw en voorzitter van Stichting Klooster Frenswegen.

Behoefte in kaart

Ze zegt dat het tonen van ‘christelijk en sociaal engagement’ belangrijk is voor het oecumenisch huis. Concrete plannen zijn er nog niet. In Nordhorn moet eerst worden nagegaan hoe groot de vraag naar opvangruimte is en hoeveel accommodaties beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor het Franciscanenklooster in Bardel. Ook hier moet eerst de behoefte worden gepeild.

Paar kamers vrij

De paters zijn erover in gesprek met Stadt Bad Bentheim. Wat meespeelt is of de kamers van het gebouw geschikt zijn. In tegenstelling tot Frenswegen fungeert het klooster in Bardel niet als gastenverblijf. De grootte en uitrusting van de kamers en het sanitair zijn afgestemd op het kloosterleven. Vertegenwoordigers van Caritas komen de geschiktheid van de kamers onderzoeken. ,,Zo weten we desgevraagd wat we moeten aanpassen”, zegt pater Wilhelm Ruhe. Het aanbod om het klooster voor huisvesting open te stellen ziet hij als een vanzelfsprekendheid. ,,Natuurlijk zijn we bereid om oorlogsvluchtelingen op te nemen. Punt is dat we maar een paar kamers vrij hebben. Maar we moeten hierin samen optrekken.”