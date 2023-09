Een kijkje in het ‘pakhuis’ van Medikamente Die Grenze: ‘Korte klap, snel handelen’

Pastor Jo Nibbelke (95) gaat zijn eigen weg: ‘Ik laat me door niemand onderdruk­ken’

Hij is, al zegt hij het zelf, een beetje eigenwijs. Dat leverde hem in zijn 70-jarig priesterschap diverse functies op. Behalve eentje: pastoor. Dat spijt hem wel een beetje. Maar pastor Jo Nibbelke viert het jubileum bovenal in dankbaarheid. „Ik heb mijn eigen weg mogen gaan.”