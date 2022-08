Een ‘mooie mix’ van 42 woningen in nieuwbouwplan Denekamp Oost: ‘We willen er snel mee beginnen’

Drukte bij Zwembad De Kuiperberg, ondanks extreme hitte: ‘Af en toe in schaduw liggen, dan gaat het wel goed’

OOTMARSUM - Wat doe je wanneer het kwik zo’n veertig graden aantikt op het heetst van de dag? Verschuil je je, of waag je het erop en ga je ‘gewoon’ naar het zwembad? Bij De Kuiperberg in Ootmarsum was het dinsdagmiddag als vanouds druk. „Hier kan je nu beter zijn dan thuis...”

19 juli