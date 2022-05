Een schoonheidssalon had Saasveld nog niet, tot Karlijn (30) haar droom waarmaakte

Er is niets leuker dan mensen in de watten leggen, vindt Karlijn Loohuis. Daarom koos ze jaren geleden voor het vak van schoonheidsspecialiste. De wens om een eigen zaak te openen had ze al lang. Het wachten was op het juiste moment. En de juiste plek. Die bleek in Saasveld, waar een mooi pand vrijkwam.