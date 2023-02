Eigen slagerij Erfgoed Bossem in Lattrop maakt de cirkel voor Dennis en Annette rond

Burgemees­ter: Rijk koos Tubbergen, als kleinste jongetje van de klas, om asieldwang uit te proberen

De gemeente Tubbergen was het kleinste jongetje in de klas en is door het Rijk bewust gekozen als makkelijk slachtoffer voor een proef voor dwang bij de huisvesting van asielzoekers. Dat is de analyse van waarnemend burgemeester Jon Hermans van Tubbergen na de affaire rond ’t Elshuys.