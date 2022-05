Eigenaren wachten al twee jaar op hun bouwkavel in Weerselo en nu wil de gemeente rente in rekening brengen: ‘Dat kan toch niet waar zijn?’

Toen deze week een brief van de gemeente Dinkelland op de deurmat lag in zijn huurwoning vielen bij een van de bouwers, die niet met z’n naam in de krant wil, de schellen van de ogen. In die brief kondigde de gemeente aan dat de voorgenomen oplevering en passering van de koopakte opnieuw zijn uitgesteld, dit keer naar eind dit jaar. „Feitelijk wachten we dan al meer dan twee jaar op de oplevering”, vertelt hij.