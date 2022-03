Eindelijk is St. Jozef in Weerselo ingewijd: ‘Bewoners Huize St. Jozef en gulle gevers getuige’

Op 19 maart, de jaarlijkse St. Jozefdag. Het woonzorgcentrum in Weerselo heeft het beeld gekregen van Frans (82) en Mieke (81) Langeveld. Bij hen stond Jozef jarenlang in de woonkamer van hun huis in het Gelderse dorp Haaften. Sta je voor hem, dan kijk je Jozef recht in de ogen. Manshoog is het zandstenen beeld. Jozefs rechterhand rust op de schouder van een kind dat voor hem staat en omhoog blikt. Met zijn linkerhand houdt hij een staf vast waar lelieblaadjes omheen krullen. Het kind draagt een wereldbol met een kruisje in zijn hand.