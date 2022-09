Emmer van Twentse boeren loopt over tijdens provinciale vergadering: ‘Ik ben ook van mezelf geschrokken’

Burgerbe­lan­gen Dinkelland baalt van duur nieuw gascon­tract: ‘Wie compen­seert dat? D66?’

DENEKAMP - Burgerbelangen Dinkelland is zeer ontevreden over het nieuwe aardgascontract dat de veertien Twentse gemeenten eind vorige week hebben afgesloten met leverancier Vattenfall. „Te gek voor woorden dat we 400 procent meer moeten gaan betalen voor het gas.”

6 september