Energiecoöperatie Greuner breidt uit op dak van manege in Rossum en op boerenerf in Beuningen

ROSSUM/BEUNINGEN - Om in termen van duurzaamheid te spreken: het gaat Greuner voor de wind. Na het succes van de eerste Zon-op-dakprojecten in Weerselo en Beuningen is de energiecoöperatie klaar voor twee nieuwe initiatieven.

Zowel in Rossum als in Beuningen worden dit najaar nog eens driehonderd zonnepanelen geplaatst. Begonnen wordt er begin augustus aan de Tramweg in Rossum, waar driehonderd panelen worden gelegd op het dak van de manege. Nadat die panelen zijn verkocht, is het de bedoeling dat eenzelfde aantal wordt geplaatst op het dak van een schuur op het boerenerf van de familie Berning in Beuningen. „Op manier is voor een periode van minimaal 25 jaar energie uit de buurt gegarandeerd”, zegt Tom Wagenvoort, voorzitter van Greuner.

Quote Bij de plaatsing van de panelen werken wij het liefst zoveel mogelijk met lokale leveran­ciers Tom Wagenvoort, Voorzitter Energiecoöperatie Greuner

Hij stelt vast de interesse om lid te worden van een energiecoöperatie door de huidige gascrisis ‘significant’ is gestegen. Met een rendement van circa 4,4 procent voor de duurzaam opgewekte energie is dat volgens hem niet zo verwonderlijk. Voor een bedrag vanaf 275 euro kunnen belangstellenden een certificaat kopen en daarmee lid worden van de coöperatie. Wagenvoort: „Wij leggen dan panelen op een dak. De eigenaar van dat dak krijgt daar een vergoeding voor. De Rossruiters (in het geval van de manege in Rossum red.) profiteren hier als paardensportvereniging dus ook van. En bij de plaatsing van de panelen werken wij het liefst zoveel mogelijk met lokale leveranciers.”

‘We draaien top’

De eerste twee projecten van Greuner werden gerealiseerd op het dak van sport- en gemeenschapscentrum ’t Trefpunt in Weerselo en op het terrein van Tuincentrum John Kuipers in Beuningen. Op beide locaties werden circa tweehonderd zonnepanelen geplaatst. „Die zijn allemaal verkocht en we draaien daar top”, meldt Wagenvoort. Via de toenmalige Postcoderoos-regeling konden de leden van Greuner in aanmerking komen voor een subsidie. Vorig jaar april werd die regeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, die in de praktijk wat soepeler werkt.

De oost-west opstelling op de nieuwe locaties heeft volgens Wagenvoort meerdere voordelen: „We kunnen op een locatie meer kWh opwekken: 90.000 kWh/per jaar in Beuningen én Rossum, genoeg voor 25 huishoudens. Daarnaast zal de opbrengst ’s avonds en ’s morgens hoger zijn. Dat is beter ook voor de stabiliteit van het stroomnet.”