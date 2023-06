Enquête: meer dan duizend inwoners van Dinkelland hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Gemeente Losser wil met tijdelijke vergunning Dijk59 én omwonenden tevreden houden

Dijk59 in Losser mag, als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt, de komende twee jaar een (vooraf vastgesteld) aantal feesten organiseren. Volgens het huidige bestemmingsplan is dit niet toegestaan, maar de gemeente is van plan om een tijdelijke vergunning te verlenen.