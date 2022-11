Erve Meinders doet oproep: standhouders gezocht voor kerstmarkt

Er is in overleg veel mogelijk, stelt Loohuis. „Het kleine ambacht valt altijd in de smaak, unieke creaties uit de regio, maar ook streekproducten van lokale ondernemers zijn van harte welkom.” Ook voor kinderen is er genoeg te doen tijdens de kerstmarkt. „Samen met de medewerkers van kinderopvang Oons Stekkie kunnen ze kerstknutsels maken, een wens ophangen in de wensboom en er wordt geschminkt. In de manege mogen de kinderen ponyrijden of een rondje in de arrenslee.”