Ex-guerillastrijder en oud-Denekampse Tanja Nijmeijer getrouwd met grote Farc-liefde

De Twentse Tanja Nijmeijer (44), bekend door haar strijd voor de Colombiaanse guerillabeweging Farc, is gisteren getrouwd. In de stad Calí gaf ze haar jawoord aan Boris Guevara, net als zij een voormalig guerillastrijder. Nijmeijer groeide op in Denekamp.

Ze zwoeren elkaar eeuwige liefde tijdens een plechtige ceremonie die werd bijgewoond door familie en vrienden, meldt het Colombiaanse magazine Semana. Volgens fotografe Alexa Rochi, een voormalige guerrillastrijder die net als Nijmeijer betrokken was bij het vredesakkoord tussen de rebellenbeweging en de Colombiaanse autoriteiten in 2016, gebruikte Tanja de trouwjurk van haar moeder. ,,Ze heeft de jurk 50 jaar bewaard, wachtend tot een van haar dochters erin zou trouwen. En zie wat er is gebeurd: ik draag de jurk uiteindelijk op mijn 44ste”, hoorde het magazine de Nederlandse zeggen in een korte toespraak.

Nijmeijer en Guevara vierden ook dat hij onlangs zijn diploma visuele communicatie behaalde aan de Javeriana Universiteit in Calí. ,,Vandaag heb ik een cyclus in mijn leven voltooid’’, sprak Boris. ,,Ik heb mijn ervaring op het gebied van ontwerp en communicatie gevalideerd, gesmeed in het heetst van de gewapende strijd van de voormalige Farc.’’

Een van de bruiloftsgasten was Victoria Sandino, voormalig vredesonderhandelaar in het Cubaanse Havana en voormalig senator van de uit de Farc voortgevloeide politieke partij Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun (Alternatieve Revolutionaire Kracht van het Volk), tegenwoordig Comunes genaamd. Sandino verwees op haar sociale netwerken naar de verbintenis van het paar en verzekerde dat liefde kan worden opgebouwd vanuit vrede.

‘Wat een sensatie om de vreugde te delen van mijn vrienden en kameraden bij het vieren van hun huwelijk, al het geluk voor hen, dat vrede een reden is om liefde op te bouwen’, schreef zij op Instagram.



Nijmeijer, die in haar Farc-tijd voor de buitenwereld bekendstond als ‘Alexandra Nariño’, leerde haar latere echtgenoot in 2013 kennen tijdens de vredesonderhandelingen in Cuba. Na een relatie van negen jaar besloten ze te trouwen.

Onrecht

Nijmeijer sloot zich in 2002 aan bij de Farc. De toen 24-jarige Denekampse was tijdens een rondreis door Colombia onder de indruk geraakt van het sociale onrecht van de arme boerenbevolking. Na afronding van haar studie Romaanse talen en culturen in Groningen, keerde ze terug naar het Zuid-Amerikaanse land. Met haar toetreding dacht ze naar eigen zeggen te kunnen vechten voor de ‘goede zaak’, maar de guerrillabeweging bleek zich bezig te houden met illegale en strafbare praktijken. ‘Ellen’, haar bijnaam onder de guerrillastrijders, radicaliseerde en was onder meer betrokken bij aanslagen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In 2007 werd haar dagboek gevonden na een aanval van het Colombiaanse leger op het voormalige guerrillakamp waar ze had verbleven.

Het grootste deel van de ongeveer 7000 guerillastrijders leverde na het vredesakkoord in 2016 de wapens in. Daarmee kwam een eind aan terreur die ruim een halve eeuw had geduurd. Nijmeijer keerde haar voormalige strijdgenoten begin 2020 de rug toe.

Verkoop agrarische producten

Een vooraanstaande vrouwelijke politicus van de partij van de Colombiaanse president Iván Duque maakte de Nederlandse in mei vorig jaar uit voor leugenaar. De ex-guerillera berichtte op Twitter over geweld van de nationale politie en het leger tegen de inheemse bevolking tijdens demonstraties tegen de regering.

Eind vorig jaar verscheen Nijmeijers autobiografie. Daarin blikte ze terug op haar Farc-tijd en vertelde ze dat haar toekomst in Calí ligt, waar ze samen met Boris en enkele andere mensen een coöperatieve onderneming heeft opgezet die de verkoop van agrarische producten wil gaan bevorderen.

