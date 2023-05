Ex-sportschoolhouder Ronald B. uit Deurningen heeft geen vertrouwen in strafzaak over fraude, hennepkwekerij en witwassen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 55-jarige B. van een grote hennepkwekerij in zijn paardenstal in Deurningen en het plegen van faillissementsfraude toen zijn sportscholen Olympic Gym op de fles gingen. Ook zou de ex-sportschoolhouder zo’n 694.000 euro hebben witgewassen via zijn bedrijfsrekeningen. Maandag was in de rechtbank in Almelo een voorbereidende zitting. De laatste, zo bleek.