FC Twente-supporters uit Tilligte en Lattrop blij met Noaberbus

De nieuwe aanwinst is een initiatief van een kleine groep fanatieke Twente-supporters uit de drie buurtdorpen. Al in 2017 werd hier voor het eerst over gesproken en een speciale stichting werd in het leven geroepen om de plannen verder uit te werken. Het oog viel op twee bussen in het voormalige Oost-Duitsland. Een delegatie van drie bestuurders reist die kant uit en uiteindelijk valt de keuze op een goed onderhouden dubbeldekker. In het voorjaar van 2018 wordt de toekomstige supportersbus opgehaald en naar een hal in Lattrop overgebracht.