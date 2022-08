Fietser gewond bij aanrijding in Weerselo

update | met video Fikse woning­brand in Denekamp, brandweer eerder vandaag al ter plaatse bij woning voor nacontrole na brandje in schuur

DENEKAMP - De brandweer is dinsdag aan het begin van de avond uitgerukt voor een woningbrand aan de Oldenzaalsestraat in Denekamp. Eerder vandaag was er ook al een kleine brand in de schuur, welke door de bewoners is geblust.

