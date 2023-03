Flinke opkomst: Dinkelland zit even krap met de stembiljetten

Zo stond kort voor 21.00 uur, rond sluitingstijd dus, een lange rij met wachtenden voor het stembureau in de brandweerkazerne in Denekamp. De stembiljetten waren even op. Ambtenaren kwamen in allerijl een nieuw voorraadje brengen. ‘Nooit meegemaakt’, zo kon worden opgetekend.

Bij het klaar leggen van de biljetten was gerekend op een opkomst van maximaal 75 procent van de kiesgerechtigden. Enkele bureaus in de plattelandsgemeente waren echter veel populairder dan die inschatting. Hoe hoog de opkomst in totaliteit was in Dinkelland, is nog niet bekend.