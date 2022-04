Fluitiste Kniaszhna vluchtte gewond van Charkov naar Ootmarsum: 'We zijn alles kwijt, maar muziek is gebleven’

Ze had op die dag moeten repeteren. In het operagebouw in het centrum, zoals altijd. Ze heeft er een vaste plek als fluitiste in het orkest. Jaarlijks zo’n vijftig opera- en balletvoorstellingen staan er in haar agenda. In haar flat op vier hoog in een buitenwijk liggen Kniaszhna Tarakovna, haar man en twee kinderen te slapen. Het is woensdag 23 februari, de dag waarvan ze diep in haar hart wist dat hij zou komen maar die haar desondanks volkomen overrompelde.