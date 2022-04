Fons Maathuis betreurt ontmanteling kerncentrale Lingen: ‘Dinkelland had ervan kunnen profiteren’

Geen schrik

Maathuis weet dat er ook bezorgdheid is in Dinkelland over de aanwezigheid van de centrale in de Duitse buurplaats. Hij staat er anders in. „De kans dat in die centrale iets gebeurt dat ons raakt, is klein. Er is een risico, maar risico’s houd je altijd in het leven.” Maathuis kijkt liever naar wat zo’n kerncentrale kan opleveren, zegt hij. „We moeten in 2050 energieneutraal zijn. Dat vraagt om drastische maatregelen. Kernenergie is daarvoor een goed middel. Daarom vind ik het jammer dat de kerncentrale in Lingen wordt ontmanteld. We hadden er in Dinkelland nog van kunnen profiteren.”