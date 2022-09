Food & Drink Club De Wethouder viert vijfjarig bestaan met speciaal Celebration Festival

In 2017 werd het voormalige restaurant De Hoogklimmer overgenomen door Hotel De Schout. De transformatie naar een Food & Drink Club werd een succes. Gasten kunnen bij De Wethouder genieten van verschillende gerechten en de zaak heeft verschillende thema-avonden. Zo is er iedere donderdag een speciaalbieravond en zijn er regelmatig Happy Dance-feesten.

First Floor

Tijdens de coronasluiting in 2021 is op de eerste verdieping een nieuwe restaurantformule toegevoegd onder de naam De Wethouder ‘First Floor’. Hier kunnen gasten genieten van een verrassingsmenu met een bijpassend wijnarrangement.

Open Air Festival

Maar dit alles gebeurt niet voordat er is stilgestaan bij het vijfjarig bestaan van De Wethouder. Tijdens het Celebration Festival wordt er een Open Air Festival ingericht op het Nicolaasplein tussen De Schout en De Wethouder. Op vrijdag treden The Cats In The House en Vinyl DJ Othmar op. Op zaterdag is er een speciale editie van de Happy Dance Open Air. Op een groot podium verzorgt de band Fragment het voorprogramma, als hoofdact staan DJ Danny & saxofonist Ivan op het programma. Deze ervaren artiesten deelden in het verleden al podia met artiesten als Afrojack, Hardwell en Nicky Romero.