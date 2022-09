Fractievoorzitter Joris Poffers uit Weerselo legt landelijke VVD vuur na aan de schenen: ‘Van kritiek word je alleen maar beter’

Clinics, Koekjes van Eigen Deeg en ‘paardje prik’ tijdens Open Manegeda­gen in Tilligte en Lattrop

TILLIGTE/LATTROP - Paardenliefhebbers opgelet: tijdens de Open Manegedagen 2022, van 16 tot en met 25 september, openen meerdere maneges in de regio de deuren. Komende zaterdag heeft Stal de Meyboom in Lattrop een speciaal programma opgezet, zondag 25 september kan er een kijkje genomen worden bij Manege Meinders in Tilligte.

14 september