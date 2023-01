Frans op den Bult overgenomen door zevende generatie: ‘Dingen gaan veranderen, maar de bultschnitzel blijft’

RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Een wethouder mag niet zo maar de aannemer de schuld geven als het dak instort

Bij een kleuterschool stortte het dak in. En wel met een enorme knal! Tafeltjes en stoeltjes werden verpletterd. Gelukkig was het op een zondag zodat er geen kleuters of andere personen aanwezig waren. Vraag: wie was de schuldige, of beter: wie is aansprakelijk? Was er een fout bij de bouw gemaakt?

17 januari