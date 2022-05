Gerard Sanderinks ‘oale grond’ wordt gedwongen geveild, omdat hij niet wil betalen

Zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink is onder meer eigenaar van ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton, die beide veel voor de Nederlandse overheid werken. Zoals bekend is Sanderink al drie jaar in gevecht met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Die zette hij in 2018 aan de kant, om daarna een relatie te beginnen met zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek. Sanderink beschuldigde sindsdien zijn ex onder meer van fraude, diefstal en het veroorzaken van de FIOD-inval bij zijn bedrijf Strukton. Voor al deze beschuldigingen heeft hij in talloze rechtszaken geen bewijzen kunnen leveren.