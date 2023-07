Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dinkelland vandaag

BESCHOUWING Krijgt Langeveen de vurig gewenste multifunc­ti­o­ne­le accommoda­tie? De bal ligt bij de gemeente­raad

Heel Langeveen en Bruinehaar zijn hard toe aan een renovatie. Niet alleen is veel maatschappelijk vastgoed - van scholen tot sportaccommodaties - afgeleefd, ook op sociaal gebied zit het dorp niet lekker in z’n vel. Heel Langeveen en Bruinehaar heeft haar zinnen gezet op de uitvoering van een Masterplan, dat tot in detail is uitgewerkt. Maar ja, het geld is weer eens hét struikelblok.