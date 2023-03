Gezocht en gevonden, de schrijver van het briefje op een spandoek van de Agelose boeren

Volleybal: Apollo 8 knokt zich terug uit geslagen positie in Sneek, Devoko in derby te sterk voor Dynamo

Apollo 8 heeft zich herpakt na de midweekse zeperd tegen Utrecht. Zaterdagavond waren de Bornse vrouwen in de kampioenspoule met 3-2 te sterk voor Sneek. De strijd om de twee tickets voor de play-offs om de landstitel ligt daardoor weer helemaal open. In de lagere competities was er een derbyzege voor Devoko, verloor Gemini het ‘tienpuntenduel’ van Heyendaal en stuntten de mannen van Time Out'75 tegen koploper Set-Up'65.