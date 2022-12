Groepje klootschieters uit Tilligte schiet al 50 jaar Steeds Mis: ‘De kloot vloog zo de berg af, de Rijn in’

Het waren Eduard Arends, Fons Oude Nijhuis, Gerard Arendsen en Henk Tijink die in 1972 met het idee kwamen om, in de periodes zonder sport in competitieverband, met de groep te gaan klootschieten. Niet gebonden aan de Nederlandse Klootschietbond (NKB), maar puur op eigen initiatief. „Het was eigenlijk een reden om met elkaar bij elkaar te komen in de tijd zonder andere competitiesporten”, vertelt voorzitter Oude Nijhuis lachend. „Om toch nog even te sporten, maar zeker ook voor de gezelligheid na afloop.”