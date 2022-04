Grote opkomst jaarvergadering Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp: ‘Dorp en buurtschap zijn springlevend’

Louter een goed-nieuwsshow was de bijeenkomst in gasterij De Smid niet, daarvoor zijn er toch te veel zorgen, met name over en bij de agrariërs in het gebied. Maar aan de andere kant had Hans Groeneveld van de stichting Centrumplan wel veel goed nieuws. Zo is de kans groot dat er overeenstemming wordt bereikt over de aankoop van het paardenweitje naast de voetbalvelden van DTC’07. Als dat lukt kunnen daar acht woningen worden gerealiseerd.