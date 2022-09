Hakselen met een ‘oudje’ in Tilligte: ‘Mooi werk, man!’

Ootmarsum mist jubileumge­schenk, observatie­kij­ker Kuiperberg na 6 weken gestolen ‘we hopen dat de dader wroeging krijgt’

OOTMARSUM - Het was een bijzonder cadeau ter gelegenheid van de 100-jarige oriënteertafel op de Kuiperberg in Ootmarsum. Tijdens het verjaardagsfeestje op de berg anderhalve maand geleden schonk de ANWB een observatiekijker. Nu is het gestolen. „Zonde, zonde, zonde. Net een mooi geschenk gekregen en dan is opeens alles weg.”, zegt Jos Bosch.

25 augustus