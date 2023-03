Half afgebouwde woning in Overdinkel eindelijk gesloopt, maar wat nu? ‘Niet illusie dat we op andere manier kunnen sturen’

Wat gebeurt er met de grond aan de Heideveldweg in Overdinkel waarop jaren een half afgebouwde woning stond? Dat vraagt het CDA in Losser zich af. Een vraag waarop het college geen pasklaar antwoord heeft, ruim een half jaar na de sloop van het halve huis.

Het ‘halve huis’ aan de Heideveldweg was zo’n 25 jaar in aanbouw. En bleef in aanbouw. Daarom besloot de gemeente Losser het vorig jaar juli te laten slopen, op kosten van de eigenaar. De totale kosten van de sloop bedroegen 48.000 euro. Het CDA wil graag weten of deze kosten al verhaald zijn op de eigenaar.

Quote Heb niet de illusie dat wij op een andere manier kunnen sturen Jaimi van Essen, wethouder gemeente Losser

„Er werd vorig jaar druk achter het slopen gezet. Het moest snel gebeuren, want de buurt had er al lang genoeg tegenaan gekeken”, zegt het CDA-raadslid Jos in het Veld. „Er is 48.000 euro uitgegeven. Maar als je dan geen contact zoekt met de eigenaar...” Wethouder Jaimi van Essen pareert echter dat er over de afhandeling van de gemaakte kosten inmiddels contact is geweest met de eigenaar van de grond. Een incassobureau is ingeschakeld om dit verder te regelen.

Overleg

Het is nog wel onduidelijk wat er in de toekomst met het perceel gebeurt. Van Essen maakt duidelijk dat dit niet aan de gemeente is. „We konden wat doen aan de bebouwing die na 25 jaar maar niet af kwam”, zegt hij. „Maar we hebben niet de bevoegdheid verder met dat perceel aan de slag te gaan. Of om tegen de eigenaar te zeggen wat hij moet doen. Het mooiste is natuurlijk dat er een woning komt waar een gezin kan wonen, maar dat moet in overleg met de huidige eigenaar.”

Sceptisch

In de nabije toekomst wordt er contact gezocht met de eigenaar om het over de toekomstige bestemming van het perceel te hebben. Wethouder Van Essen is echter sceptisch. „We hebben gedurende twintig jaar contact gehad en gehouden met deze persoon. Maar alles wat wij zeiden werd niet uitgevoerd. Ik heb niet de illusie dat wij hem op een andere manier kunnen sturen.”