Hanny sterft twee dagen na haar geliefde Ton aan een gebroken hart, hun kisten staan zij aan zij

Kunstenaar Berend Seiger bladert door zijn fotoalbum: ‘Mijn ouders hadden me liever in de bouw gezien’

OLDENZAAL/AGELO - Iemands levensloop markeren aan de hand van vijf foto’s. Dat doen we in deze serie. Vandaag Berend Seiger (bijna 79 jaar), beeldend kunstenaar uit Oldenzaal met een atelier aan het Almelo-Nordhornkanaal in Agelo. In opdracht van Albert Wiggers maakte hij een beeld van fabrikante Hermanna Molkenboer.

5 juni