Helft van de paasvuren bij kwetsbare natuur in Dinkelland en Tubbergen kan doorgaan

Vier van de acht paasvuren dichtbij kwetsbare natuur in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen doorgaan. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Voor de vier andere zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld door verplaatsing of verkleining van de brandstapel.

Paasvuren die binnen vier kilometer van waardevolle natuurgebieden liggen moeten nagaan hoeveel stikstof zij uitstoten. Komt er teveel stikstof neer in de natuur, dan kan het vuur niet doorgaan of moeten er maatregelen genomen worden.

De provincie deed deze week de organisatoren van paasvuren in Overijssel die hiermee te maken hebben een handreiking. Ze komt de vrijwilligers tegemoet bij het laten uitvoeren van de benodigde stikstofberekeningen. Nu blijkt dat de gemeenten Dinkelland en Tubbergen dat al hebben gedaan.

Overgangsjaar kon niet

In beide gemeenten zijn 23 grotere paasvuren waarvan er 8 in de buurt van Natura2000-gebieden liggen. Uit de zogeheten Aeriusberekeningen in opdracht van de gemeente blijkt dat de helft ervan door kan gaan zonder maatregelen. Voor vier andere zijn maatregelen nodig. Het betreft Mander, Vasse, Rossum en Weerselo.

Brieven aan de betreffende organisaties zijn net verstuurd. Dinkelland en Tubbergen hadden de provincie gevraagd om te kiezen voor een overbruggingsjaar. Dat was volgens de gemeente ‘helaas niet mogelijk, ook in verband met reeds ontvangen handhavingsverzoeken’.

Veel waarde

Burgemeester John Joosten van Dinkelland zegt dat het laten uitvoeren van de berekeningen ‘het minste is wat we kunnen doen’. Joosten: „Wij vonden het van belang om de organisatoren te helpen, aangezien wij veel waarde hechten aan de paasvuren als cultuurhistorisch erfgoed dat diepgeworteld is in onze samenleving.”

Burgemeester Jon Hermans laat weten dat de gemeente in overleg gaan ‘met de vier initiatiefnemers van paasvuren die in de knel komen volgens de Aerius berekeningen,” laat burgemeester Jon Hermans van gemeente Tubbergen weten. „Op deze wijze hopen wij de paasvuren in goede banen te leiden en tot een optimale uitkomst te komen.”