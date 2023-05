Hemelvaartsdag: dé dag om eropuit te trekken

Inter naar de CL-finale: Twentenaar Richard was overal bij maar dreigt eindstrijd nu te missen

Richard Scholten is een kind van Twente, maar zijn hart klopt net zo hard voor Inter Milan. Hij is ‘dronken’ van geluk als dinsdag Internazionale de finale haalt van de Champions League. Hij was erbij. En nu is de grote zoektocht naar tickets voor de finale in volle gang.