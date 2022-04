Hengeloër Hans van Paridon (75) haalde zeker 10.000 wandelaars naar Twente

Video Auto belandt in vakantiewo­ning in Rossum, bestuurder meegenomen door de politie

ROSSUM - Een bestuurder is zaterdag aan het einde van de middag met zijn voertuig van de weg geraakt in Rossum en in een vakantiewoning tot stilstand gekomen. Ten tijde van het ongeval was er niemand in de woning aanwezig. Hoe het voertuig van de weg heeft kunnen raken is niet bekend.

9 april