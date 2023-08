Henk Keupink, alias De Keu, vond troost in de keuken na vroege dood van zijn Elly

met video Trouwe hoofdspon­sor TVC ’28 lost belofte in en bouwt een tribune met hergebruik­te materialen

Voetbalclubs van naam en faam treden komend seizoen aan op het sportpark De Grote Moat in Tubbergen. De thuisclub TVC’28 (debutant in de vierde divisie) heeft de accommodatie op orde, inclusief een gloednieuwe tribune. Het cadeau van de hoofdsponsor is een schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen.