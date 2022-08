Herman Rouwers blijft het liefst bij zijn restaurant in Twente: ‘Eén week vakantie is voor ons lang genoeg’

„Zwitserland! Mijn familie woont daar en we gaan tijdens de kerstdagen altijd die kant op. Voor zover dat mogelijk is, we hebben natuurlijk een tijd minder kunnen reizen vanwege de coronacrisis. Maar ik ga ook graag op pad in Nederland hoor, het is hier ook mooi. Naar Spanje hoef ik niet en in Frankrijk ben ik nog nooit geweest. Die ontzettende hitte, zo’n zonaanbidder ben ik niet.”

„Een liedje... Dat is een vraag waar ik over na moet denken. Ik heb niet één bepaald liedje dat me aan een vakantie doet denken. Ik luister veel verschillende muziek. Hier in de buurt hebben we natuurlijk piratenmuziek. Dat luister ik af en toe, maar na een aantal liedjes heb ik dat ook wel weer gehoord. Hier in het restaurant is de afspeellijst heel gevarieerd.”