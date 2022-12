Herman uit Ootmarsum maakte een kerstboom van 130 plankjes, voor zijn partner Carla

Enquête bewijst: Rossumers zijn gek met ‘hun’ kerk

ROSSUM - Appartementen voor starters en senioren of een maatschappelijke functie. Mocht de Plechelmuskerk in Rossum in de toekomst aan de eredienst worden onttrokken dan zien de inwoners het markante gebouw in het centrum van hun dorp het liefst op een van deze manieren ingevuld worden.

16 november