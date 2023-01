Het eindigde in Hengelo met een meesterlijke klap en nu begint Bas Meester in Deurningen opgewekt aan een nieuw avontuur

Zoon Beau heeft het er moeilijk mee. „Hij kan niet meer naar de winkel en even een chocolaatje pakken. Dat is voor zo’n jongen toch wel iets”, vertelt Bas Meester. Maar ook hem, zijn vrouw Imke en dochtertje Anne-Sophie, hoewel die misschien nog iets te jong is om het helemaal te beseffen, is de sluiting van Meesterlijke Koffie & Thee niet in de koude kleren gaan zitten. „Het was een rollercoaster, maar ook een mooi avontuur.”