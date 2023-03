Het oude Berner orgel in Ootmarsum krijgt een opknapbeurt van 450 mille. Maar hij is ook 5 meter hoog, 9 meter breed en telt 1400 pijpen

Wie de protestantse kerk in het kunststadje binnenloopt wordt verrast door een orgel waar je U tegen zegt. 5 meter hoog, 9 meter breed en met 1400 orgelpijpen. Die worden er de komende maanden stuk voor stuk uitgehaald. „En dat is monnikenwerk”, zegt Erik ten Hoff. Hij is de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ootmarsum. „Dat werk is bovendien niet goedkoop.”