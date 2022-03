Het verlies van een trouwring leidde tot de serie ‘Lief ding’ over wat dierbare voorwerpen vertellen

Afgebroken schoor­steen zorgt voor veel schade bij Denekampse osteopa­thie­prak­tijk: ‘Had heel anders kunnen aflopen’

DENEKAMP - Het had heel anders kunnen aflopen. Dat zegt Paul van der Weegh, eigenaar van de gelijknamige osteopathiepraktijk in Denekamp. Door de storm is zijn pand aan de Nordhornsestraat zwaar beschadigd geraakt. „Als ze waren doorgelopen, hadden ze de schoorsteen op hun hoofd gekregen.”

21 februari