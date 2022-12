Het Zoete Wief in Oldenzaal en positieve en negatieve ervaringen maakten Hanny IJland tot wie ze nu is: ‘Wat maakt me leuk oud? Mijn kunst!’

Woensdag om 15.00 uur wordt de expositie Vrouw en Karakter officieel geopend. IJland, in het verleden eigenaresse van ijssalon en chocolaterie het Zoete Wief aan de Grootestraat in Oldenzaal, heeft haar focus de laatste tijd volop gericht op haar drie passies: beeldhouwen, binnenhuisarchitectuur en schilderen. „Bij Erve Fakkert zijn mijn creaties van de afgelopen periode te zien”, vertelt IJland. Daarbij gaat het om haar schilderijen.

Veranderingen in haar persoonlijke leven zorgden voor nieuwe inzichten, vooral in de omgang met mensen. Dit leverde positieve, maar ook negatieve herinneringen op. IJland: „Ik heb jarenlang met heel veel plezier het Zoete Wief gerund. Alleen kreeg ik het gevoel dat ik heel veel aan het werk was, ik begon te denken: wat maakt me leuk oud? Ik werk nu met heel veel plezier in de zorg en heb steeds meer tijd om me op mijn kunst te richten.”