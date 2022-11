Hij kan ‘eigenlijk niks’ maar Rene Leuveld uit Ootmarsum bestiert ondertussen wel drie winkels

Personeels­feest­je tijdens Koale Karmis in Ootmarsum: Alles is geregeld of wordt geregeld

OOTMARSUM - Het is een traditie die bijna net zo oud is als de Ootmarsumse Koale Karmis zelf. Bedrijven die met hun personeel bijeen komen in de stad om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen, een pilsje te drinken om dan samen de stad in te gaan, tot in de late uurtjes.

4 november