Hondenlosloopterrein Denekamp officieel opengesteld

De aanvraag voor een losloopterrein kwam van een aantal hondenbezitters. Zij waren uitgenodigd voor de opening en hun honden maakten meteen van de gelegenheid gebruik om flink rond te rennen.

Het hondenlosloopterrein ligt op het terrein van het Denekampse paasvuur. „Een praktische plek voor een losloopgebied”, stelde wethouder Ben Blokhuis. „Als gemeente moeten we rekening houden met ons beleid over hondenwelzijn en dit terrein voldoet aan alle voorwaarden. Het ligt in de bebouwde kom, het is ruim genoeg, het heeft een zachte ondergrond en het is rustig gelegen. Bovendien had het grasveld nog geen functie, behalve als groenvoorziening. Het wordt eigenlijk maar een keer per jaar gebruikt en dat is tijdens het paasvuur.”

Idee

Het idee van een losloopterrein komt van inwoonster Angelin Morsink. „Met onze hond gingen we regelmatig naar een losloopterrein ergens anders in de omgeving, maar het liefst wilden we ook zo’n terrein in eigen dorp. Samen met een groepje hondenbezitters heb ik de gemeente een brief gestuurd met het verzoek om een terrein in te richten waar honden onaangelijnd mogen rondlopen. Daar is naar geluisterd en vandaag vieren we de officiële opening. Honden kunnen hier nu fijn rondrennen en bovendien kennismaken met soortgenoten. Dat is heel belangrijk voor het socialiseren.”

Nu terrein op ‘t Goor officieel een hondenlosloopgebied is, is het elke dag beschikbaar om honden uit te laten. Normaal gesproken kan een hond onaangelijnd uitlaten een boete opleveren van 149 euro. Op een hondenlosloopterrein geldt dat niet. Daar mogen ze vrij rondrennen, zonder lijn. De opruimplicht geldt wel gewoon in het hondenlosloopterrein.

Andere kernen

Voor nu is Denekamp de enige kern in de gemeente Dinkelland met een hondenlosloopterrein. Omdat voor het hondenlosloopterrein in Denekamp de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is aangepast, is er wel een mogelijkheid om losloopterreinen in andere kernen aan te wijzen.