Hoofdsponsor steekt geen geld meer in eredivisie vrouwen Set Up ’65 Ootmarsum

Burgemees­ter Dinkelland waarschuwt optochtcom­mis­sies voor slecht weer

21 februari DENEKAMP - Alle carnavalsverenigingen in Dinkelland die een optocht organiseren, hebben donderdag een mail ontvangen van de gemeente waarin ze aangeraden wordt de weersomstandigheden goed in de gaten te houden. Bij code geel of oranje is het advies om de optocht af te blazen.