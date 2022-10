HOOFDSTUK 5: Hans

„Jij bent Arjan?”, vraagt de man, in het te grote overhemd. Hij steekt zijn hand uit, door de opening in de spreekkamer van de gevangenis in Almelo. Op zijn vermagerde gezicht verschijnt een flauwe glimlach. „Ik ben Hans.”

Volledig scherm Hans S. zit sinds april vast. Hij ontkent zijn daden niet. © Edo Draaijer Hans S. heeft eind september, vanuit zijn cel, voor het eerst aangifte gedaan tegen de man die hij ‘zijn afperser’ noemt: de identiteit van die persoon is bij deze krant bekend. Over of de aangifte al tot een onderzoek heeft geleid, doet de politie geen mededelingen.

Het is 11 oktober, twee weken nadat hij via zijn zoon contact heeft gezocht met deze krant. De verdachte wil graag zijn verhaal doen, meldt hij eerst telefonisch. Niet om zijn onschuld te bepleiten, of om iets goed te praten, wel om mensen te laten weten waarom hij het deed. „Ik heb na mijn arrestatie gezworen om nooit meer te liegen.”

Al 25 kilo kwijt

25 kilo is hij al kwijt, sinds hij hier zit. Het half jaar in voorlopige hechtenis laat zijn sporen na. Hans S. oogt verzwakt, gebruikt zijn linkerhand als schelp, om vragen beter te horen. Zijn stem is niet zo overtuigend als op de audio-opnames.

Hij leerde Joop en Joke kennen, op een verjaardag, vertelt hij. „In 98 of 99.” Daar neemt de toenmalig bankdirecteur het op voor Hans, die te kakken wordt gezet door een kennis, met opmerkingen over schulden die hij nog bij hem had. Hans moest maar eens langskomen, zei Joop, misschien kon hij hem helpen.

Altijd labiel met geld geweest

Het blijkt het begin van een jarenlange vriendschap, maar schuldeloos wordt Hans in die tijd nooit. „Ik kan niet met geld omgaan, daar ben ik altijd labiel mee geweest.”

Hij wijt het aan de ‘financiële incest’ in zijn jeugd. Als oudste van acht kinderen moet hij iedere maand 750 van de 1200 verdiende guldens inleveren bij zijn moeder. Als kostgeld. Het is eind jaren 70 als hij voor het eerst een lening aangaat, die hij niet bijtijds kan terugbetalen. „Vanaf dat moment vulde ik het ene gat met het andere.”

Hulp zoekt hij niet bij zorgpartijen, maar door meer te lenen. Bij collega’s, vrienden en familieleden. Met deurwaarders en loonbeslagen raakt hij bekend, maar naar eigen zeggen gaat het echt mis als hij in 2004 voor 1300 euro aanklopt bij een drugscrimineel uit zijn woonplaats. De man krijgt hem in zijn greep. „In 2009 stond ik nog voor 5000 euro bij hem in het krijt, terwijl ik al duizenden euro’s had betaald.”

Uitweg in welgestelde vrienden

In zijn welgestelde vrienden ziet hij een uitweg. Hans, op dat moment docent elektronica op een middelbare school, verzint een verhaal, over dat hij van de directeur niet langer voor de klas mag staan met schulden en dat hij 2500 euro nodig heeft. „Joop zei: ‘Laat die man mij maar bellen’. Toen heb ik als Jorge Taki gebeld.”

Hij herinnert zich de spanning. „Dat eerste gesprek, je weet niet hoe dat uitpakt. Voor hetzelfde geld zegt Joop: ‘Jij bent Hans’.” Maar dat doet Joop niet. Hij gelooft hem en betaalt. „Daarna is het dramatisch geëscaleerd.”

Hans fantasieën worden Joop en Jokes werkelijkheid. In de jaren die volgen komt hij met nieuwe verhaallijnen en meer karakters. „Ik denk tussen de 45 en 50 in totaal, ik heb het niet bijgehouden.”

Jaap ‘de alleslijmer’

Sommige bestaan echt, zoals Gerrit Zalm, Klaas Knot en Ferd Grapperhaus. De meesten niet. Die laat Hans vaker terugkomen. En hij gebruikt ze, tegen elkaar. „Als de officier van justitie belde, en Joop werd kwaad, dan belde ik later als Jaap van Heumen om hem weer rustig te krijgen. Joke gaf Jaap altijd gelijk. Jaap was de alleslijmer.” Iedereen trapte erin, zegt hij. In het begin sowieso. „Als ze zeggen van niet, liegen ze.”

Quote Misschien krijg ik acht jaar, misschien wel veertien. Het maakt mij niet zoveel meer uit Hans, verdacht van mensenhandel

Maar niet alles loopt zoals hij wil. „De veiling van hun huis in Hoofddorp, dat was mijn grootste nachtmerrie.”

Hij zag het aankomen, maar kon het niet stoppen, hij had het geld niet om Jan en Suze terug te betalen. Hij verzint een nieuw verhaal, het zoveelste, nu over Afghanen, zogenaamde zware criminelen die weten waar in Hoofddorp Joop en Joke wonen en het op hen voorzien hebben. Pas als de politie en justitie hun veiligheid kunnen garanderen, kunnen ze terug, maakt hij hen wijs. Dat gaat twee weken duren, zegt hij in september 2017. Uiteindelijk houdt hij het vier en een half jaar vol.

Geen doden

In die tijd gebruikt hij hun AOW en pensioen om hotelrekeningen te betalen, en zijn eigen sores op te lossen. Hij liegt tegen zijn familie, tegen ondernemers, tegen iedereen. Het was ‘ziek’, weet hij nu. Ziek.

„Gelukkig zijn er geen doden gevallen”, zegt hij, doelend op het feit dat Joop en Joke in coronatijd niet gevaccineerd werden. Toch vindt hij ergens dat hij er wel voor hen geweest is. Ondanks dat hij al hun geld er doorheen jaste, naar zijn eigen schatting een bedrag van tussen de 350.000 en 400.000 euro. „Ik heb ze nooit in hun auto of tentje laten slapen. Ik heb ze elke dag geholpen.”

Geestelijk verminkt

Twee psychologen hebben hem inmiddels onderzocht. „De een zegt dat ik geestelijk verminkt ben, de ander dat ik te weinig empathie heb.” Hans zegt dat hij zich ‘bevrijd’ voelt, in de gevangenis. Vrij van zijn afperser, vrij van zijn leugens. Hij ontkent zijn daden niet. „Misschien krijg ik acht jaar, misschien wel veertien. Het maakt mij niet zoveel meer uit.”

Hij hoopt dat Joop en Joke hun geld op enige manier terugkrijgen. En dat hij ze op een dag toe mag spreken, in de rechtbank. Dat zou hij graag willen. „Het zijn goede mensen.”

