Hoopvol bezoek van staatssecretaris: eindelijk geloof dat de afvalwaterinjectie in Twente écht stopt

DENEKAMP - Eindelijk is er het geloof dat het op korte termijn echt gedaan is met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw was maandag op bezoek in Twente en bracht een heldere boodschap. „Al mijn energie stop ik in het snel beëindigen van de afvalwaterinjectie.”