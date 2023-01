Iloy (39) uit Denekamp sterft op zijn geliefde wandelplek in Oostenrijks Tirol

Hutjemutje op de groene pistes in Winterberg: ‘Ik heb ervoor betaald, dus gaan met die banaan’

Groene pistes voeren momenteel de boventoon in Winterberg. Dan hebben we het niet over de moeilijkheidsgraad, maar over de grote hoeveelheid gras die begin januari nog zichtbaar is. Ondanks de slechte skicondities zijn er nog genoeg wintersportliefhebbers te vinden. „Gelukkig kan je er ook heel goed wandelen.”

